امروز در ساعات صبح شرایط جوی و دریایی آرامی مورد انتظار است و در ساعات بعدازظهر افزایش باد در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری در ساعات ابتدایی صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز با وزش باد و غبار محلی پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات بعد ازظهرافزایش سرعت باد‌های جنوب غربی در مناطق دریایی سبب تلاطم دریا می‌شود که توصیه می‌شود از رفت و آمد شناور‌ها بویژه سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

وی گفت: این شرایط ناپایدار دریایی بویژه در ساعات بعد ازظهر تا روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) تداوم دارد.

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حمزه نژاد افزود: از روز سه شنبه تا چهار شنبه (۱۶ تیرماه تا ۱۷ تیرماه) خصوصا ساعات بعد از ظهر با توجه به وزش باد نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در برخی نقاط شرقی استان افزایش باد گرم و خشک و احتمال وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی در هفته جاری افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.