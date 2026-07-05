بیمه ایران اعلام کرد: همه شعب خسارتی این بیمه در سراسر کشور بدون هیچ‌گونه وقفه در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و فرآیند رسیدگی به خسارت‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اطلاعیه بیمه ایران واحد خسارت سیار این بیمه با بهره‌گیری از ناوگان موتوری و خودرویی، در تمامی نقاط تهران و سایر استان‌ها فعال بوده و خدمات ارزیابی و رسیدگی به خسارت را در محل ارائه می‌دهد.

همچنین پزشکان بیمه ایران نیز به‌صورت میدانی و مستقر در نقاط پرتردد و محل‌های تجمع عزاداران، آماده ارائه خدمات درمانی و امدادی به شرکت‌کنندگان در مراسم هستند.

موکب‌های بیمه ایران نیز در مناطق مختلف تهران تجهیز و فعال شده‌اند و با هدف اسکان و پذیرایی از عزاداران امام شهید، به‌صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی هستند.