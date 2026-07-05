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معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور گفت: گشتهای تحقیقاتی ارزیابی ذخایر میگو با هدف تعیین زمان بهینه آغاز فصل مجاز صید، برآورد ذخایر قابل برداشت و شناسایی مناطق پراکنش این آبزی در آبهای استان بوشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خسرو آیین جمشید اظهار داشت: گشتهای تحقیقاتی ارزیابی ذخایر میگو از روز چهارشنبه ۱۰ تیر در آبهای استان بوشهر آغاز شده و با همکاری محققان پژوهشکده میگوی کشور و ادارهکل شیلات استان در حال اجرا است.
وی افزود: در این طرح، شاخصهایی از جمله فراوانی و پراکنش میگو، ساختار طولی و وزنی، وضعیت بلوغ، شاخص صید در واحد تلاش و همچنین برخی پارامترهای محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
آیین جمشید ادامه داد: شناسایی کانونهای تجمع میگو از دیگر اهداف این گشتهای تحقیقاتی است که میتواند ضمن افزایش بهرهوری صید، به کاهش صید غیرهدف و کاهش خسارتهای ناشی از صید ترال بر محیط زیست دریایی کمک کند.
مسئول گشتهای تحقیقاتی ارزیابی ذخایر میگو در آبهای استان تأکید کرد: نتایج این تحقیقات نقش مهمی در مدیریت علمی و بهرهبرداری پایدار از ذخایر ارزشمند میگوی خلیج فارس خواهد داشت و مبنایی برای تعیین زمان مناسب آغاز فصل صید در استان بوشهر فراهم میکند.