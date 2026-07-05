به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خسرو آیین جمشید اظهار داشت: گشت‌های تحقیقاتی ارزیابی ذخایر میگو از روز چهارشنبه ۱۰ تیر در آب‌های استان بوشهر آغاز شده و با همکاری محققان پژوهشکده میگوی کشور و اداره‌کل شیلات استان در حال اجرا است.

وی افزود: در این طرح، شاخص‌هایی از جمله فراوانی و پراکنش میگو، ساختار طولی و وزنی، وضعیت بلوغ، شاخص صید در واحد تلاش و همچنین برخی پارامتر‌های محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

آیین جمشید ادامه داد: شناسایی کانون‌های تجمع میگو از دیگر اهداف این گشت‌های تحقیقاتی است که می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری صید، به کاهش صید غیرهدف و کاهش خسارت‌های ناشی از صید ترال بر محیط زیست دریایی کمک کند.

مسئول گشت‌های تحقیقاتی ارزیابی ذخایر میگو در آب‌های استان تأکید کرد: نتایج این تحقیقات نقش مهمی در مدیریت علمی و بهره‌برداری پایدار از ذخایر ارزشمند میگوی خلیج فارس خواهد داشت و مبنایی برای تعیین زمان مناسب آغاز فصل صید در استان بوشهر فراهم می‌کند.