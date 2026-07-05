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عزالدین اوناحی، ستاره تیم ملی فوتبال مغرب پس از نمایش درخشان در دیدار برابر کانادا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال مغرب در نخستین دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نمایشی برتر، کانادا را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها را به دست آورد.
عزالدین اوناحی، ستاره مغرب، یکی از چهرههای درخشان این دیدار بود و نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد.
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) پس از پایان این مسابقه اوناحی را به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب و جایزه ویژه این دیدار را به او اهدا کرد.