عزالدین اوناحی، ستاره تیم ملی فوتبال مغرب پس از نمایش درخشان در دیدار برابر کانادا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

اوناحی، بهترین بازیکن دیدار مغرب و کانادا شد

اوناحی، بهترین بازیکن دیدار مغرب و کانادا شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال مغرب در نخستین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نمایشی برتر، کانادا را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها را به دست آورد.

عزالدین اوناحی، ستاره مغرب، یکی از چهره‌های درخشان این دیدار بود و نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) پس از پایان این مسابقه اوناحی را به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب و جایزه ویژه این دیدار را به او اهدا کرد.