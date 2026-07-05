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هوای کلانشهراصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه با میانگین ۷۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای جِی، زینبیه و ۲۵ آبان با عدد ۶۸، پارک زمزم ۵۲، خیابان پروین اعتصامی ۹۲، دانشگاه صنعتی و ولدان ۶۴، رودکی ۹۰، رهنان ۷۴، سپاهانشهر ۶۹، خیابانهای فیض، کاوه و فرشادی ۶۷ و میرزا طاهر ۶۰ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۲۲ AQI ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه خمینیشهر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا تا اواسط هفته جاری در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه خواهد داشت.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.