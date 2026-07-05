۷۳۰۰ تخت اقامتی زائرشهر و زائرسرای رضوی در مشهد، آماده پذیرش سوگواران رهبر شهید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل مؤسسه موقوفه خدمات زائر رضوی با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس گفت: به منظور پاسخگویی به نیاز زائران، تمامی ظرفیت‌های اقامتی این مؤسسه، شامل زائرسرا و زائرشهر رضوی آماده پذیرش هستند.

سید هاشم حسینی افزود: تمامی واحد‌های خدماتی و پشتیبانی با برنامه‌ریزی منسجم و روحیه‌ای جهادی به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدماتی درخور شأن عزاداران بارگاه مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) و مراسم تشییع قائد امت اسلامی ارائه شود.

مدیرعامل موسسه موقوفه خدمات زائر رضوی با تأکید بر اینکه تمهیدات لازم برای افزایش کیفیت خدمات اقامتی، رفاهی و پشتیبانی پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: تلاش شده است تمامی امکانات مجموعه با هماهنگی کامل در اختیار زائران قرار گیرد تا آنان بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری در آیین‌های عزاداری و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده حضور یابند.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که مؤسسه موقوفه خدمات زائر رضوی بتواند در این روز‌های معنوی و حزن‌انگیز سهمی هرچند کوچک در میزبانی شایسته از زائران بارگاه نورانی حضرت رضا (ع) ایفا کند.

زائرسرا رضوی در فاصله ۲۵۰۰ متری حرم مطهر، در بلوار چمن، چمن ۹۹ و زائرشهر رضوی در ۱۲ کیلومتری حرم مطهر، شهرک طرق، خیابان شهید ساعی، آماده میزبانی از زائران و عزاداران هستند.