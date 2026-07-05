بیانیه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران برای دعوت به حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید
تشکلهای کارگری و کارفرمایی با حضوری گسترده، باشکوه و دشمنشکن در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای والای انقلاب اسلامی نشان میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، شهادت پرافتخار رهبر شهید، ضایعهای بزرگ برای ملت سرافراز ایران اسلامی و جبهه مقاومت است؛ مجاهدی خستگیناپذیر که عمر مبارک خود را در مسیر عزت، استقلال، پیشرفت ایران اسلامی، حمایت از مستضعفان و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی سپری کرد و نام خود را در دفتر زرین خدمت و ایثار جاودانه ساخت.
شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ضمن عرض تسلیت و تعزیت این مصیبت بزرگ به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا و آحاد ملت ایران، از جامعه بزرگ کار و تولید استان شامل کارگران، کارفرمایان، تعاونگران، بازنشستگان، فعالان اقتصادی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و خانواده بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت میکند تا با حضوری گسترده، باشکوه و دشمنشکن در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای والای انقلاب اسلامی، راه شهیدان و ارزشهای عزتآفرین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارند.
بیتردید، حضور پرشور جامعه کار و تولید در این آیین، تنها بدرقه پیکر یک شهید والامقام نیست؛ بلکه تجدید میثاقی دوباره با فرهنگ ایثار، مقاومت، خدمت صادقانه و ادامه راه پرافتخار شهیدانی است که امنیت، اقتدار و سربلندی امروز ایران اسلامی، مرهون جانفشانی آنان است.
جامعه بزرگ کار و تلاش استان مازندران همواره ثابت کرده است که در بزنگاههای تاریخی، دوشادوش ملت بزرگ ایران، در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی حضوری مؤثر، آگاهانه و مسئولانه دارد و این بار نیز با حضوری حماسی، وحدت، همبستگی و پایبندی خود به مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.
وعده ما، حضوری پرشکوه در آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید؛ حضوری که برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت بزرگ ایران خواهد افزود و پیام استقامت، وحدت و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی را به جهانیان مخابره خواهد کرد.
تشکلهای کارگری و کارفرمایی با حضوری گسترده، باشکوه و دشمنشکن در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای والای انقلاب اسلامی نشان میدهند.