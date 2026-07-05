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مسئول بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد از برپایی بیش از ۷۰ موکب جهادی در تهران، قم و مشهد و خدمترسانی بیش از ۵۰۰ گروه جهادی به زائران مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اصغر سلمانی از اجرای گسترده برنامههای خدمترسانی به زائران مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید در تهران، قم، مشهد خبر داد و گفت: با اعلام برنامه برگزاری مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید، قرارگاه جهادی بسیج سازندگی در این زمینه تشکیل و تقسیم کار میان گروههای جهادی انجام شد تا خدمات مورد نیاز زائران در مسیرهای تردد و محل برگزاری مراسم به بهترین شکل ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه مراسم بدرقه و تشییع در روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیرماه در تهران، ۱۶ تیرماه در قم و ۱۸ تیرماه در مشهد برگزار میشود، افزود: بسیج سازندگی سه مأموریت اصلی را در این ایام بر عهده دارد که دو مأموریت در تهران و مشهد و یک مأموریت در استان یزد اجرا خواهد شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد اظهار کرد: در تهران، قرارگاه جهادی «خورشید هشتم» با استقرار گروههای جهادی مسئولیت پذیرایی، اسکان و خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم را بر عهده دارد. همچنین قرارگاه جهادی شهید حسن انتظاری نیز در مشهد مقدس مستقر شده و در ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در این شهر، خدمات اسکان، پذیرایی و پشتیبانی از زائران را ارائه خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان یزد گفت: با هماهنگی استاندار یزد و فرمانداران، موکبهای متعدد برونشهری در مسیرهای تردد زائران از استان برپا شده است تا خدماتی همچون پذیرایی، اسکان موقت، استراحت، حمام و سایر نیازهای زائران را تأمین کنند. همچنین در داخل شهرهای استان نیز مکانهایی برای اسکان موقت زائرانی که نیاز به شبمانی یا استراحت دارند، پیشبینی شده و اطلاعرسانی لازم از طریق موکبهای بینراهی انجام خواهد شد.
مسئول کمیته خدمات به زوار متردد در فضای سرزمینی استان یزد با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، افزود: ادارهکل اوقاف و امور خیریه نیز با فعالسازی امامزادگان و بقاع متبرکه واقع در مسیرهای تردد، خدمات ارزندهای به زائران ارائه میکند و این اقدامات در قالب یک قرارگاه مشترک و هماهنگ در حال اجراست.
وی با بیان اینکه همه دستگاهها و نهادها با روحیه جهادی پای کار آمدهاند، گفت: گروههای جهادی استان یزد در تهران، قم و مشهد در حوزههای مختلف از جمله برپایی موکب، پذیرایی، اسکان و خدمات پشتیبانی فعالیت میکنند. در مشهد نیز چهار مدرسه و یک مجموعه در دانشگاه فردوسی مشهد برای اسکان و پذیرایی زائران تجهیز شده که روزانه ظرفیت خدمترسانی به ۷ تا ۸ هزار نفر را دارد.
سلمانی ادامه داد: جامعه پزشکی بسیج خدمات تخصصی درمانی را در تهران، قم و مشهد ارائه میدهد. بسیج اصناف نیز علاوه بر ارسال نان فریز شده از استان یزد، دو واحد نانوایی سیار را در تهران و مشهد مستقر کرده که فعالیت آنها در تهران از روز گذشته آغاز شده است.
وی از اجرای طرح نذر فنی توسط بسیج اصناف و مکانیکهای استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، خودروهای زائرانی که از یزد عبور میکنند به صورت رایگان مورد بازدید و رفع ایراد قرار میگیرند تا از بروز مشکلات فنی در مسیر جلوگیری شود و همچنین تیم مکانیک در مشهد نیز برای خدماترسانی به زائران مستقر خواهد شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به گستردگی خدمات گروههای جهادی تصریح کرد: بیش از ۳۰ موکب در تهران، هشت موکب در قم و ۳۵ موکب در مشهد توسط گروههای جهادی برپا خواهد شد. همچنین در استان یزد نیز موکبهای متعددی در مسیرهای تردد زائران مستقر شدهاند تا خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه کنند.
وی در پایان با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ گروه جهادی استان یزد هماکنون در حال خدمترسانی یا آماده حضور در این مأموریت هستند، گفت: همه اقشار بسیج، دستگاههای اجرایی، شهرداریها و سایر نهادها به صورت خودجوش و با روحیه جهادی در این عرصه حضور یافتهاند تا زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید و خدمترسانی شایسته به زائران فراهم شود.