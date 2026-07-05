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تصادف زنجیرهای بزرگراه کشوری اصفهان ۷ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: تصادف زنجیرهای میان سه خودرو شامل دو دستگاه سمند و یک خودروی پژو ۲۰۶ در ابتدای بزرگراه کشوری (از سمت پل دفاع مقدس) بامداد امروز به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.
عباس عابدی افزود: بلافاصله پس از اعلام این گزارش، دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت: در این تصادف ۷ نفر شامل سه زن و چهار مرد مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستانهای الزهرا (س) و آیتالله کاشانی منتقل شدند