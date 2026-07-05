معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از افزایش ۱۸ هکتاری مساحت پارکینگ شلمچه و بازسازی کامل پایانه مرزی این شهرستان به منظور خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی در حاشیه نشست قرارگاه اربعین حسینی در محل پایانه مرزی شلمچه گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده، مساحت پارکینگ شلمچه با افزایش ۱۸ هکتاری به ۱۱۰ هکتار افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به بازدید از پایانه مرزی شلمچه، افزود: این پایانه مرزی به طور کامل بازسازی شده است و ساماندهی ورودی میدان مقاومت خرمشهر و جاده امام رضا در دستور کار قرار دارد.

حیاتی اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هماهنگی کامل، زمینه‌های لازم برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی را در پایانه مرزی شلمچه فراهم کنند.