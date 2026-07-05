مدیرکل پست مازندران از اجرای پویش «نامه‌ای به رهبر شهید» خبر داد و گفت: مردم استان می‌توانند با نگارش دل‌نوشته و نامه، ارادت خود را به رهبر شهید ابراز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل پست مازندران از اجرای پویش «نامه‌ای به رهبر شهید» همزمان با آیین تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با راه‌اندازی این پویش، زمینه همراهی و ابراز ارادت افرادی را که امکان حضور فیزیکی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در تهران یا خراسان را ندارند، فراهم کرده است.

بخشی اظهار کرد: در این طرح، مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند با نگارش دل‌نوشته و نامه، پیوند قلبی و ارادت خود را به رهبر شهید اعلام کنند.

وی افزود: نامه‌ها و پیام‌های ارسالی شهروندان، دانشجویان، دانش‌آموزان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی توسط شرکت پست جمع‌آوری می‌شود و با هماهنگی وزارت ارتباطات و نهاد ریاست جمهوری، در قالب یک کتابچه ارزشمند در سطح کشور تدوین خواهد شد.

مدیرکل پست مازندران هدف از اجرای این پویش را ثبت و ماندگار کردن پیام‌های مردم به عنوان گنجینه‌ای تاریخی از ارادت ملت ایران به رهبر شهید عنوان کرد.

بخشی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به ادارات پست سراسر استان و نگارش نامه، در این پویش ملی مشارکت کنند.