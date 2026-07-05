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مرکز پزشکی هستهای با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد تومان در فردوس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس شبکه بهداشت و درمان فردوس گفت: این مرکز به همت فرزند دکتر باوقار (از جانبازان و رزمندگان شهرستان فردوس) با آورده ۲۷ میلیارد تومان شخصی و تسهیلات بانکی ۳ میلیارد تومانی راه اندازی شده و به عنوان یکی از مراکز تخصصی تشخیصی منطقه آغاز به کار کرد و با افتتاح آن برای ۷ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شد.
کبیری افزود: همچنین این مرکز، نخستین مرکز پزشکی هستهای در غرب خراسان جنوبی به شمار میرود و تا پیش از این، تنها مرکز مشابه در استان در شهر بیرجند فعالیت داشت.
وی گفت:خدمات قابل ارائه در این مرکز شامل شناسایی گرفتگی عروق قلبی و تشخیص و پیشگیری از سکتههای قلبی، بررسی و تشخیص بیماریهای تیروئید، بررسی گرفتگی مجاری کلیه، کمک به تشخیص علل آلزایمر، شناسایی بافت نابجای پاراتیروئید و انجام اسکن استخوان است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان فردوس افزود: افتتاح این مرکز گامی مهم در توسعه زیرساختهای درمانی شهرستان فردوس به شمار میرود و دسترسی شهروندان غرب خراسان جنوبی به خدمات تخصصی پزشکی هستهای را فراهم میکند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش نیاز بیماران به سفر به بیرجند، موجب تسریع در روند تشخیص، آغاز درمان و کاهش هزینههای درمانی خواهد شد.