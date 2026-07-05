معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی در استان، طی یک هفته در خدمت این مراسم قرار گرفته و فرمانداران سه محور اصلی اعزام، خدمات سفر و مراسم داخلی را در دستور کار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، محمد حمیدی، در جلسه هماهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با قدردانی از سپاه و فرمانداران، محوریت سپاه در سازماندهی کمیته‌ها را نشانه انسجام دانست و افزود: اعزام کاروان‌ها از شهرستان‌ها امروز پایان می‌یابد و این بخش با تلاش گسترده فرمانداران و فرماندهان مدیریت شده است.

حمیدی خدمات سفر را از اولویت‌های استان دانست و افزود: جایگاه‌های سوخت با ظرفیت کامل فعال شده‌اند؛ اقامتگاه‌های میراث فرهنگی با تخفیف ویژه برای ۱۴ هزار نفر آماده‌اند و آموزش‌وپرورش نیز امکان اسکان بیش از ۵۰ هزار نفر را در مدارس و سالن‌ها فراهم کرده است. همچنین موکب‌های روستایی و شهری در مسیر‌های اصلی برای خدمت‌رسانی مستقر شده‌اند.

وی محور سوم را برگزاری مراسم داخل استان عنوان کرد و گفت: مراسم محوری در روز‌های شنبه، دوشنبه، پنجشنبه و جمعه در مصلا‌ها و مساجد برگزار می‌شود و فرمانداران باید حضور فعال داشته و از برنامه‌های مردمی در مساجد، تکایا و منازل حمایت کنند.

او همچنین بر ضرورت تغییر سیما و منظر شهر‌ها و نصب بنر‌ها و تصاویر رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید تأکید کرد.

حمیدی با اشاره به جنگ روانی معاندین، گفت: دشمن تلاش می‌کند عظمت حضور مردم را کاهش دهد؛ اما مردم ایران بصیرت خود را نشان خواهند داد. وی تأکید کرد در حوزه تغذیه و خدمات‌رسانی باید نهایت دقت انجام شود تا این مراسم باشکوه با هیچ تلخی همراه نشود.