به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در دوران معاصر، این روح حماسه‌ساز حسینی بار دیگر با ندای الهی و بت‌شکنِ حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) تجلی یافت. ایشان با تکیه بر قدرت لایزال الهی، هیمنه پوشالی قدرت‌های مادی را در هم شکست و به مستضعفان و آزادگان جهان نشان داد که عزت و اقتدار حقیقی، تنها در سایه ایستادگی در مسیر حق و نفی سلطه مستکبران به دست می‌آید. این پرچم برافراشته، در رهبری حکیمانه و مجاهدت خستگی‌ناپذیر امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، تداوم یافت و به الهام‌بخش ملت‌ها و جریان‌های مقاومت در گستره جهان اسلام و فراتر از آن تبدیل شد و ان شاء الله با زعامت حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله) این پرچم به دست صاحب اصلی خود، حضرت حجت (سلام الله علیه) خواهد رسید.

قائد شهید امام خامنه‌ای، ادامه‌دهنده راستین راه امام خمینی کبیر (ره) بود و پس از رحلت آن امام عزیز با تبیین دقیق اندیشه‌های ناب اسلامی، تقویت جبهه مقاومت، حمایت قاطع از فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و همه مظلومان، و هدایت هوشمندانه کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه، الگویی بی‌بدیل از ولی‌فقیه عادل، مجاهد و رهبر حکیم و فرزانه ارائه کرد. شهادت ایشان، همچون شهادت دیگر شهدای بزرگ، نه پایان راه، بلکه آغاز فصل جدیدی از بیداری، مقاومت و پیروزی است.

در امتداد این مسیر نورانی، خط سرخ شهادت همچنان پرفروغ و راهگشاست. جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار با درک رسالت خطیر تاریخی خود، از تمامی اصناف و بازاریان غیور کشور، امت یکپارچه اسلامی و همه آزادگان جهان دعوت می‌کند تا در مراسم باشکوه بدرقه و وداع با «امام شهید» حضوری حماسی و دشمن‌شکن داشته باشند.

این حضور، بیعتی دوباره با آرمان‌های مقاومت، فریادی رسا بر سر ظالمان زمان، و گامی استوار در مسیر رهایی انسان از نظام سلطه و مناسبات تحمیلی استکبار جهانی است. بیایید با وحدت و همدلی در این ایام حسینی، پیام اقتدار، مظلومیتِ مقتدرانه و شکوهِ مکتب شهادت را به گوش جهانیان برسانیم و به فرعونیان زمان ثابت کنیم که پرچم سرخ مقاومت تا قیام منجی عالم بشریت (ارواحنا فداه) هرگز بر زمین نخواهد افتاد.