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مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان بوشهر گفت: همافزایی میان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و نمایشگاههای بینالمللی، بستر مناسبی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان و تقویت تجارت و سرمایهگذاری فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالخالق برزگرزاده در دیدار با مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بوشهر، بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک میان دو مجموعه تأکید کرد.
وی افزود: برگزاری رویدادهای نمایشگاهی مشترک و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی میتواند نقشی مهم در معرفی توانمندیهای تولیدی، صنعتی، تجاری و صادراتی استان بوشهر و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایفا کند.
برزگرزاده همچنین با اشاره به برنامهریزی برای ایجاد بازارچههای عرضه مستقیم کالاهای اساسی اظهار کرد: این اقدام در تنظیم بازار، حذف واسطهها و تأمین کالا با قیمت مناسب برای شهروندان مؤثر خواهد بود.
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بوشهر نیز با اشاره به ظرفیتهای این منطقه گفت: منطقه آزاد بوشهر یکی از مهمترین فرصتهای اقتصادی جنوب کشور است و میتواند نقش مؤثری در شتاببخشی به توسعه استان بوشهر داشته باشد.
فردین اسلامیراد افزود: بهرهگیری از مشوقهای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای لجستیکی، تسهیل فرآیندهای تجاری و گسترش تعاملات بینالمللی از کارکردهای مهم این منطقه است که زمینهساز جذب سرمایهگذاران و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال خواهد بود.
وی ادامه داد: همافزایی میان منطقه آزاد بوشهر و شرکت نمایشگاههای بینالمللی میتواند مسیر توسعه تجارت، افزایش صادرات غیرنفتی و رونق فعالیتهای بخش خصوصی را هموار کند.