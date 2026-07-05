به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالخالق برزگرزاده در دیدار با مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بوشهر، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک میان دو مجموعه تأکید کرد.

وی افزود: برگزاری رویداد‌های نمایشگاهی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند نقشی مهم در معرفی توانمندی‌های تولیدی، صنعتی، تجاری و صادراتی استان بوشهر و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایفا کند.

برزگرزاده همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا‌های اساسی اظهار کرد: این اقدام در تنظیم بازار، حذف واسطه‌ها و تأمین کالا با قیمت مناسب برای شهروندان مؤثر خواهد بود.

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بوشهر نیز با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه گفت: منطقه آزاد بوشهر یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی جنوب کشور است و می‌تواند نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به توسعه استان بوشهر داشته باشد.

فردین اسلامی‌راد افزود: بهره‌گیری از مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل فرآیند‌های تجاری و گسترش تعاملات بین‌المللی از کارکرد‌های مهم این منطقه است که زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال خواهد بود.

وی ادامه داد: هم‌افزایی میان منطقه آزاد بوشهر و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند مسیر توسعه تجارت، افزایش صادرات غیرنفتی و رونق فعالیت‌های بخش خصوصی را هموار کند.