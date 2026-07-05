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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: میانگین فرسایش خاک در کشور ۱۶ تن در هکتار و در لرستان ۲۵ تن بوده که آمار نگران کنندهای است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،شیرزاد نجفی بیان کرد: هزاران میلیارد باید هزینه کنیم تا سدی که کانون تبخیر است در استان ساخته شود،باید به سمت کارهای بهتری از جمله آبخیزداری رفت و اعتباراتی به این حوزه اختصاص داد.
وی اضافه کرد: یک تفاهمنامه با قرارگاه امام حسن مجتبی در خصوص آبخیزداری یک میلیون هکتار اراضی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان منعقد شده که طی ۳ سال انجام شود و مقدمات کار هم فراهم شده اما چون تخصیصی نداریم کار به کندی پیش میرود.
نجفی در ادامه تصریح کرد: یکی از تاکیدات رهبر شهیدمان، کاشت یک میلیارد درخت در سطح کشور بود که کارهای خوبی در کشور انجام شده و سهمیه استان تولید و کاشت ۳۰ میلیون نهال طی ۴ سال است که امسال سال سوم این طرح بوده و کار به خوبی انجام میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: بسیج قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) سال گذشته دو میلیون اصله نهال تولید کرد و به ما تحویل داد که در هفته منابع طبیعی کاشته شد. این ۳۰ میلیون اصله نهال سهمیه استان، شامل نهالهای فضای سبزی هستند که توسط شهرداریها تولید شده و خودشان در فضای شهر میکارند و همچنین تعدادی از نهالها با مشارکت مردم کاشته میشود.
نجفی یادآوری کرد: استان ما با توجه به اینکه کوهستانی است، فرسایش خاک نسبت به سایر استانها بیشتر بوده و در کشور ۱۶ تن در هر هکتار و در استان لرستان ۲۵ تن بوده که عدد واقعاً وحشتناکی است.
وی تاکید کرد: در بعضی از مناطق استان مانند پلدختر، افرینه، منطقه چولهول و در شهرستان کوهدشت بالای ۵۰ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد که این یک زنگ خطر است که اگر خاک از بین برود نمیتوان کشاورزی کرد و برای جلوگیری از فرسایش خاک باید به کارهای آبخیزداری روی آورد.
نجفی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سنوات گذشته خصوصا در دهه ۶۰ و بعد از جنگ عراق با ایران، جهاد کشاورزی بخشی از جنگلهای انبوه شهرستانهای جنگلی را افراد مختلف تحت عنوان معدن واگذار کرده و پروانههایی برای آنها صادر شده که تلاش میکنیم آنها را باطل کنیم اما کار بسیار سختی است.
وی در ادامه گفت: متاسفانه سالهاست که معادن، جنگلهای بکر شهرستان چگنی را تخریب میکنند و باید با تمام توان جلوی ادامه فعالیت و تخریب جنگلها را گرفت.