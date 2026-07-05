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کاشانی ها هم در حرکتی مردمی و با الگو گیری از فرهنگ میزبانی اربعین به زائران آقای شهید ایران خدمات رسانی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار کاشان گفت: برای خدمت رسانی به این زائران ۱۴ موکب در مسیرهای اصلی شهرستان بر پا شده است.
ابوالفضل ساروقیان با قدردانی از تلاشهای بیوقفه موکبداران منطقه کاشان، گفت: موکب داران بیش از ۱۳۰ روز در میدانهای شهر، در کنار مردم مبعوث شده، به ارائه خدمات متنوعی پرداختند و با وجود تمام سختیها، لحظهای از یاری رساندن به هموطنان دریغ نکردند.