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معاون گردشگری استان تهران، از اجرای طرح تخفیف ۵۰ درصدی مراکز اقامتی استان تهران همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ رضا همتی گفت: طرح تخفیف ۵۰ درصدی مراکز اقامتی استان تهران با هدف تسهیل اسکان زائران و همراهی جامعه گردشگری تهران با حضور گسترده هموطنان در این مراسم انجام میشود.
وی با قدردانی از همراهی مدیران و کارکنان مراکز اقامتی استان تهران افزود: فعالان این بخش، با وجود علاقه قلبی و عمیقی که برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید دارند، خدمترسانی به زائران و میزبانی از عاشقان ایشان را نیز افتخاری بزرگ و مسئولیتی ارزشمند میدانند.
معاون گردشگری استان تهران تاکید کرد: مدیران مراکز اقامتی اعلام کردهاند که توفیق میزبانی از زائران رهبر شهید، افتخاری ماندگار برای صنف گردشگری تهران خواهد بود و این همراهی، جلوهای از ارادت جامعه گردشگری به آرمانها، شخصیت و جایگاه والای رهبر شهید انقلاب است.
وی با اشاره به پیشبینی حضور میلیونی زائران در تهران گفت : مراکز اقامتی استان با تمام توان و ظرفیت خود برای پذیرش و خدمترسانی به میهمانان و زائران آماده هستند و تلاش میشود خدمات اسکان با نظم، احترام و شایستگی لازم ارائه شود.