مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان از اعزام تیم سیار امداد خودرو به استان های تهران و قم برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملائی هزاروندی گفت: اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان با اعزام تیم‌های تخصصی فناوری خودرو در قالب پویش ملی «امداد ایران ماهر» به استان‌های قم و تهران، خدمات رایگان تعمیرات مکانیکی و برق خودرو را به شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگداشت و وداع با قائد شهید امت ارائه می‌کند.

وی افزود: این تیم‌های سیار با هدف تسهیل در تردد شرکت‌کنندگان در مراسم و ارائه خدمات جهادی، در مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم مستقر شده‌اند و خدمات فنی شامل تعمیرات مکانیکی و برق خودرو را به‌صورت رایگان و سیار به زائران و عزاداران ارائه می‌دهند.

ملائی هزاروندی اظهار داشت: تیم‌های اعزامی متشکل از مربیان و کارشناسان حوزه فناوری خودرو هستند که با تجهیزات تخصصی، خدمات تعمیرات مکانیکی و برق خودرو را به‌صورت سیار در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌دهند.