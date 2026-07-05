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امسال ۷۲ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کاشان اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرماندار ویژه کاشان گفت: این کارگروه با برگزاری جلسات منظم و بررسی میدانی مشکلات، توانسته است مجموعهای از تصمیمات عملیاتی را برای کمک به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران به تصویب برساند که از مجموع آنها ۷۲ مصوبه وارد مرحله اجرایی شده است.
مجتبی راعی افزود: این مصوبات با هدف حمایت از واحدهای تولیدی، رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی و تسهیل روند فعالیت فعالان بخش تولید در شهرستان کاشان به مرحله اجرا رسیده است.
وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع اداری و اجرایی از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است، افزود: بخش قابل توجهی از این مصوبات در حوزههای بانکی، مالیاتی، بیمهای، زیرساختی و تأمین خدمات مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده و اجرای آنها نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی یا رکود واحدها داشته است.
فرماندار ویژه کاشان تأکید کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بهعنوان یکی از کارآمدترین سازوکارهای حل مسائل اقتصادی در شهرستان، تلاش دارد با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مسیر فعالیت تولیدکنندگان را هموار کند و زمینه لازم برای رونق اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و توسعه اشتغال پایدار را فراهم آورد.