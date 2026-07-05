گروهی از بانوان زنجانی که موفق به حضور در مراسم تشییع رهبر شهید نشدند، با برپایی یک کاروان نمادین، ارادت و همدردی خود را با این مراسم باشکوه ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ گروهی از بانوان زنجانی که به‌دلیل محدودیت‌های موجود موفق به حضور در مراسم تشییع رهبر شهید نشدند، با برپایی یک کاروان نمادین، ارادت و همدردی خود را با این مراسم باشکوه ابراز کردند.

بانوان زنجانی که از قافله حضور در مراسم تشییع رهبر شهید جا مانده بودند، با برپایی کاروانی نمادین، ارادت قلبی خود را در خیابان‌های شهر به نمایش گذاشتند تا این وداعِ دورادور، به صحنه‌ای از تجدید پیمان تبدیل شود.