رئیس پژوهشگاه رویان گفت: «رهبر شهید» با تلفیق مدیریت جهادی و باور به توان داخلی، مسیر تبدیل شعار «ما می‌توانیم» به یک رویکرد عملیاتی را در کشور هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به شخصیت و رویکرد رهبر شهید اظهار داشت: ما واقعاً عزیزی را از دست دادیم که در نوع نگاه به علم و جامعه علمی بی‌نظیر بود. اگر به عنوان یک جامعه علمی به یک رهبر و فرمانده نگاه کنیم، می‌بینیم که پس از انقلاب، رویکرد امام خمینی (ره) بر استقلال کشور و ترویج شعار «ما می‌توانیم» استوار بود، اما رهبر شهید این شعار را در عمل محقق کرد.

وی افزود: در دوران مسئولیت خود، چه در زمان ریاست جمهوری و چه در جایگاه رهبری، تصمیماتی اتخاذ کرد و زیرساخت‌هایی را فراهم ساخت که آثار و نتایج آن حتی در زمان حیاتش نیز قابل مشاهده بود. بسیاری از اقدامات بزرگ نیازمند گذر زمان هستند، اما بخش مهمی از دستاورد‌های ایشان در همان دوران زندگی‌شان به ثمر نشست و موجب شکل‌گیری غرور ملی و جریان علمی در کشور شد.

توجه ویژه به دانشگاه‌ها و نخبگان

رئیس پژوهشگاه رویان ادامه داد: نهضت نرم‌افزاری در دانشگاه‌ها با تأکیدات رهبر شهید آغاز شد. در مستند‌هایی که این روز‌ها منتشر شده نیز می‌توان دید که ایشان چه نگاه عمیقی به جامعه علمی داشتند. در ماه مبارک رمضان و مناسبت‌های مختلف، زمان مشخصی را به دیدار با نخبگان و استادان اختصاص می‌دادند، گروه‌های علمی در دفتر ایشان فعال بودند و به طور مستمر گزارش‌ها و مسائل علمی کشور را دریافت و پیگیری می‌کردند.

شاهوردی خاطرنشان کرد: این احترام و جایگاهی که برای جامعه علمی قائل بودند، در حوزه فرهنگ، هنر، شعر و علوم انسانی نیز دیده می‌شد. ایشان با نگاه عمیق خود، زمینه رشد فرهنگ، دانش و گفت‌و‌گو‌های علمی را در کشور فراهم کردند.

وی جهاد دانشگاهی را یکی از مصادیق مهم این نگاه دانست و گفت: ماموریت جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، کاهش فاصله میان نیاز‌های جامعه و ظرفیت‌های علمی کشور با مدیریتی جهادی است.

رئیس پژوهشگاه رویان افزود: رهبر شهید همواره جهاد دانشگاهی را به گلخانه‌ای تشبیه می‌کردند که باید در آن استعداد‌ها و محصولات ارزشمند پرورش یابد و بار‌ها ابراز امیدواری می‌کردند این گلخانه به گلستانی تبدیل شود که آثار آن در سراسر کشور گسترش پیدا کند. این نگاه، هم مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کرد و هم موجب می‌شد خروجی‌های متفاوتی در عرصه علم و فناوری حاصل شود.

اعتماد رهبری به پژوهشگران در سخت‌ترین روز‌ها

شاهوردی با اشاره به حمایت‌های رهبر شهید از پژوهش‌های ناباروری گفت: زمانی که موضوع درمان ناباروری در کشور آغاز شد، فاصله چندانی با تولد نخستین نوزاد حاصل از لقاح خارج رحمی در جهان نداشتیم و با حمایت‌های رهبر شهید، امروز ایران در این حوزه جایگاه مهمی در عرصه بین‌المللی به دست آورده است.

وی یادآور شد: زنده‌یاد دکتر کاظمی در یکی از گزارش‌های خود به رهبر شهید، با استناد به شعر «باش تا صبح دولتت بدمد» به نتایج این تلاش‌ها اشاره کرد و این موضوع نشان‌دهنده نگاه امیدوارانه ایشان به آینده علم کشور بود.

رئیس پژوهشگاه رویان ادامه داد: زمانی که نخستین رده‌های سلول‌های بنیادی در کشور تولید شد، بازخورد‌های فراوانی در جامعه علمی دریافت کردیم. حتی در نخستین نشست‌های بین‌المللی، یکی از مهمانان خارجی اعلام کرد که ایران نیازی به انتقال این فناوری از خارج نداشته، زیرا خود به آن دست یافته است.

وی افزود: رهبر شهید پس از این اتفاق در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند: «بلکه خارجی‌ها ما را تأیید کنند تا داخلی‌ها ما را باور کنند.» این جمله نشان می‌دهد که مهم‌ترین دغدغه ایشان، تقویت اعتماد به نفس نسل جوان و جامعه علمی بود تا باور کنند قادر به انجام بزرگ‌ترین کار‌ها هستند.

علم، منشأ قدرت ملی است

شاهوردی با تأکید بر اینکه رهبر شهید همواره می‌گفت «العلم سلطان»، اظهار داشت: ایشان اعتقاد داشتند علم، قدرت می‌آورد و این قدرت به کشور امکان می‌دهد با اقتدار در عرصه جهانی سخن بگوید.

وی با اشاره به تجربه حضور پژوهشگاه رویان در مجامع بین‌المللی گفت: در سال‌های نخست، نگاه کشور‌های منطقه به ایران از موضع بالا به پایین بود، اما با پیشرفت‌های علمی، شرایط تغییر کرد. امروز پژوهشگران ایرانی به عنوان سخنرانان مدعو در معتبرترین نشست‌های علمی جهان حضور پیدا می‌کنند.

رئیس پژوهشگاه رویان افزود: مجله معتبر آمریکایی «آندرولوژی» پس از بررسی دو دهه فعالیت مراکز اثرگذار جهان در حوزه پزشکی تولیدمثل، پژوهشگاه رویان را در میان ۱۰ مرکز برتر جهان قرار داد و این اتفاق نتیجه همان اعتمادی بود که به جامعه علمی کشور شد.

وی ادامه داد: در سال‌های ابتدایی فعالیت رویان، حتی برخی از پژوهشگران داخلی نیز موفقیت‌های این مجموعه را باور نداشتند و گاهی می‌گفتند این دستاورد‌ها واقعی نیست. حتی درباره تحقیقات سلول‌های بنیادی، نامه‌هایی به رهبر شهید نوشته شد و نسبت به این فعالیت‌ها ابراز تردید کردند، اما ایشان با اعتماد به پژوهشگران، مسیر را هموار کردند.

شاهوردی تصریح کرد: امروز نتیجه آن اعتماد را می‌بینیم؛ پژوهشگران ایرانی کتاب‌های مرجع علمی منتشر می‌کنند، تحقیقات سلول‌های بنیادی به مرحله کارآزمایی بالینی رسیده و ایران در شمار کشور‌های پیشرو این حوزه قرار گرفته است.

حمایت از علوم نوین، سرمایه‌گذاری برای اقتدار کشور

وی گفت: این حمایت‌ها تنها به پژوهشگاه رویان محدود نبود و تقریباً همه پژوهشکده‌ها و مراکز علمی کشور از این نگاه بهره‌مند شدند. امروز در حوزه‌هایی مانند بیوتکنولوژی، فناوری نانو، لیزر و سایر فناوری‌های نوین، همپای کشور‌های پیشرفته حرکت می‌کنیم.

شاهوردی با اشاره به حملات اخیر به برخی مراکز علمی کشور اظهار داشت: اینکه دشمن، مراکز علمی و فناوری را هدف قرار می‌دهد، نشان می‌دهد این مراکز به کانون‌های راهبردی قدرت کشور تبدیل شده‌اند. این موضوع اثبات می‌کند که مسیر تقویت علم، فناوری و سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی متخصص، مسیر درستی بوده است.

قدردانی مردم از رهبران اثرگذار

شاهوردی با بیان اینکه خود را یکی از مصادیق افرادی می‌داند که از حمایت‌های رهبر شهید بهره‌مند شده‌اند، گفت: بنده به عنوان عضوی از این مجموعه پژوهشی، خود را مدیون نگاه، اعتماد و حمایت‌های رهبر شهید از جریان علمی کشور می‌دانم.

وی افزود: مردم ایران همواره نشان داده‌اند که مردمی قدرشناس هستند. در طول تاریخ، هر فردی که صادقانه برای پیشرفت کشور تلاش کرده و با مدیریتی اثرگذار موجب تحول در جامعه شده است، نامش در حافظه تاریخی ملت ماندگار شده و از احترام ویژه‌ای برخوردار بوده است.

رئیس پژوهشگاه رویان ادامه داد: اعتماد رهبر شهید به حوزه‌های علمی، علوم نوین، علوم انسانی و مهم‌تر از همه، اعتماد ایشان به مردم، از ویژگی‌های برجسته مدیریتی ایشان بود. همان‌گونه که بار‌ها بر نقش مردم تأکید می‌کردند، امروز نیز این قدرشناسی را می‌توان در حضور گسترده مردم در مراسم تشییع مشاهده کرد؛ حضوری که نه تنها در تهران و شهرستان‌ها بلکه حتی در خارج از کشور نیز جلوه‌گر است.

وی تأکید کرد: نام و یاد رهبر شهید در جامعه علمی و در میان مردم همواره زنده خواهد ماند و منش، سیره و نگاه ایشان به عنوان الگویی ماندگار ادامه خواهد یافت.

مدیریت جهادی؛ راه‌حل عبور از مشکلات

شاهوردی با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی رهبر شهید گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ایشان این بود که هیچ‌گاه کمبود امکانات، مشکلات مالی یا سایر موانع را بهانه‌ای برای متوقف شدن کار‌ها نمی‌دانستند. همواره تأکید داشتند که با مدیریت جهادی می‌توان راه‌حل پیدا کرد و هر کاری را به سرانجام رساند.

وی افزود: نتیجه این رویکرد را امروز در حوزه‌هایی مانند فناوری نانو، بیوتکنولوژی، سلول‌های بنیادی، پزشکی تولیدمثل و فناوری لیزر مشاهده می‌کنیم. این دستاورد‌ها تنها محصول فناوری نیست، بلکه حاصل سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی و تربیت نسلی است که به توانایی‌های خود ایمان پیدا کرده و با اعتماد به نفس در مسیر پیشرفت کشور گام برداشته است.

تربیت نیروی انسانی؛ مهم‌ترین میراث رهبر شهید

رئیس پژوهشگاه رویان اظهار داشت: مهم‌ترین سرمایه‌ای که در این مسیر شکل گرفت، تربیت نیرو‌های متخصص و جوانانی بود که خود و کشورشان را باور کردند و توانستند به دستاورد‌هایی برسند که امروز موجب افتخار ایران در عرصه جهانی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که این مسیر با هدایت رهبر معظم انقلاب و استمرار همان رویکرد، با قدرت ادامه یابد و ایران بتواند بیش از گذشته در عرصه‌های علمی جهان نقش‌آفرینی کند.

شاهوردی گفت: ملت ایران از پیشینه‌ای تاریخی و تمدنی ارزشمند برخوردار است و هنگامی که این پیشینه با آموزه‌های دینی و ارزش‌های مذهبی همراه شود، مسئولیت ایرانیان در قبال پیشرفت کشور سنگین‌تر خواهد شد.

وی افزود: این نگاه، افراد را به سمت نظم، تلاش بیشتر، کم‌توقعی، ایجاد اشتغال، تولید دستاورد‌های علمی، پاسخگویی به نیاز‌های جامعه و توجه به انسانیت سوق می‌دهد. اعتقاد ما این است که هرگاه علم و تخصص در کنار دین و اخلاق قرار گیرد، از بسیاری از انحرافات جلوگیری خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه رویان خاطرنشان کرد: امیدوارم جامعه‌ای داشته باشیم که همه امور آن بر پایه علم، بینش، آینده‌نگری و مدیریت صحیح دنبال شود و مسئولان کشور نیز این مسیر را ادامه دهند تا علاوه بر حل مسائل داخلی، ایران بتواند در عرصه جهانی نیز نقشی مؤثر و الهام‌بخش ایفا کند.

توسعه درمان ناباروری؛ از اعزام بیماران به خارج تا میزبانی از بیماران غیر ایرانی

شاهوردی در پاسخ به این پرسش که پژوهشگاه رویان در دوره زعامت رهبر شهید چه دستاورد‌هایی داشته است، گفت: در حوزه درمان ناباروری، پژوهشگاه رویان به عنوان یک مجموعه پژوهشی و ارائه‌دهنده خدمات تخصصی، نقش مهمی در توسعه این دانش در کشور ایفا کرده است.

وی افزود: روزگاری بیماران ایرانی برای درمان ناباروری راهی کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس می‌شدند، اما امروز به برکت سرمایه‌گذاری در علم، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، نه تنها در بیشتر استان‌های کشور مراکز درمان ناباروری فعال هستند، بلکه ایران میزبان شمار قابل توجهی از بیماران خارجی نیز شده است.

رئیس پژوهشگاه رویان تأکید کرد: اکنون بسیاری از زوج‌هایی که در گذشته برای درمان به خارج از کشور مراجعه می‌کردند، خدمات مورد نیاز خود را در داخل کشور دریافت می‌کنند و این یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های علمی سال‌های اخیر است.

پیشرفت در سلول‌های بنیادی و سلول‌درمانی

شاهوردی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشگاه رویان در حوزه سلول‌های بنیادی و سلول‌درمانی گفت: حاصل بیش از سه دهه فعالیت پژوهشی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص، امروز در قالب محصولات درمانی خود را نشان داده است.

وی افزود: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد سلول‌هایی که به عنوان فرآورده‌های درمانی در سازمان غذا و داروی کشور ثبت شده‌اند، حاصل تحقیقات پژوهشگران پژوهشگاه رویان و جهاد دانشگاهی است که این دستاورد، جایگاه علمی ایران را در سطح جهانی ارتقا داده است.

به گفته شاهوردی، ثبت این فرآورده‌های سلولی موجب شده رتبه ایران در این حوزه از جایگاه دوازدهم به هفتم جهان ارتقا یابد.

ورود تحقیقات به مرحله درمان بیماران

رئیس پژوهشگاه رویان ادامه داد: تحقیقات انجام شده در مدل‌های آزمایشگاهی و حیوانی، امروز وارد مرحله کارآزمایی بالینی شده است. سلول‌ها پس از تولید در کلین‌روم‌ها و فضا‌های استاندارد، اکنون در درمان برخی بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی ابراز امیدواری کرد که نتایج فاز نخست برخی از این مطالعات به‌زودی در اختیار مردم قرار گیرد و افزود: در حوزه بیماری‌های سخت مانند پارکینسون و برخی سرطان‌ها، نتایج تحقیقات بسیار امیدوارکننده بوده است، هرچند برای اعلام نتایج نهایی باید مراحل علمی، قانونی و تأیید‌های لازم طی شود.

شاهوردی با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین پزشکی اظهار داشت: امروز بیماران خارجی برای بهره‌مندی از خدمات سلول‌درمانی و درمان ناباروری به ایران سفر می‌کنند و در حوزه ژن‌درمانی نیز کشور وارد عرصه‌ای شده که تنها تعداد محدودی از کشور‌های جهان در آن فعالیت دارند.

وی افزود: تولد نخستین حیوان شبیه‌سازی شده در کشور نیز به عنوان نمادی از توانمندی علمی ایران، جایگاه کشور را در منطقه و جهان ارتقا داد و نشان داد پژوهشگران ایرانی توان حضور در مرز‌های دانش را دارند.

حضور پژوهشگران ایرانی در میان برترین‌های جهان

رئیس پژوهشگاه رویان گفت: امروز پژوهشگران ایرانی در حوزه تولیدمثل در زمره ۱۰ پژوهشگر برتر این عرصه قرار دارند و مقالات علمی آنان در معتبرترین مجلات بین‌المللی منتشر می‌شود.

وی افزود: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش یک مجموعه علمی و حمایت‌هایی است که طی سال‌های گذشته از توسعه علم و فناوری در کشور صورت گرفته است.

توصیه رهبر شهید؛ پژوهش باید در زندگی مردم اثرگذار باشد

شاهوردی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر شهید به پژوهشگاه رویان این بود که نتایج تحقیقات باید برای مردم ملموس باشد و دستاورد‌های پژوهشی به خدماتی تبدیل شود که زندگی مردم را بهبود ببخشد.

وی گفت: خوشبختانه امروز بسیاری از این دستاورد‌ها وارد عرصه خدمت شده‌اند و بخش دیگری نیز در آینده نزدیک به خدمات درمانی کشور اضافه خواهند شد. بی‌تردید ثمرات این اقدامات نصیب مردم خواهد شد و خیر و برکات آن، یادگار همه کسانی است که در این مسیر تلاش کردند و از توسعه علم و فناوری کشور حمایت به عمل آوردند.

حضور مردم، پشتوانه اقتدار و انسجام ملی

شاهوردی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید و تأثیر آن بر هویت و جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی گفت: آنچه تاریخ و تجربه چهار دهه گذشته نشان داده، این است که مردم ایران فارغ از همه جریان‌های سیاسی، در بزنگاه‌های مهم کشور حضور خود را به نمایش گذاشته‌اند و این حضور، نشانه درک، فهم و قدرشناسی ملت ایران است.

وی افزود: در دوران حیات رهبر شهید نیز بار‌ها شاهد بودیم که یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که کشور‌های دیگر در ارزیابی شرایط ایران به آن توجه می‌کردند، میزان حضور مردم در صحنه‌های مختلف بود. حضور مردم در مناسبت‌هایی همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن، روز جهانی قدس و دیگر رویداد‌های ملی، همواره مورد توجه ناظران بین‌المللی قرار داشته و بر تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنان تأثیر گذاشته است.

رئیس پژوهشگاه رویان ادامه داد: حضور مردم در صحنه، بسیاری از هزینه‌های آینده کشور را کاهش داده و نگاه دیگران را نسبت به ایران متفاوت کرده است. در سال‌های گذشته، به‌ویژه در شرایط سخت، دوران جنگ، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، این صبوری، مقاومت و همراهی مردم بوده که کشور را حفظ کرده است.

وی تصریح کرد: در بسیاری از مقاطع، مردم حتی بیش از مسئولان نقش‌آفرینی کرده‌اند و حضور آنان، پشتوانه و بیمه‌کننده بسیاری از برنامه‌ها و فعالیت‌های کشور بوده است.

شاهوردی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر گفت: از خرداد سال گذشته تا ماه‌های بعد، کشور با حوادث مختلفی روبه‌رو شد و پس از آن نیز جنگ و چالش‌های دیگری را تجربه کرد. در این مدت، برخی تصور می‌کردند با توجه به مشکلات اقتصادی، دغدغه‌های معیشتی، مسئله اشتغال جوانان و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها، زمینه برای فاصله گرفتن مردم از نظام فراهم شده است.

وی افزود:، اما مردم با وجود همه این مشکلات، شرایط کشور را درک کردند و همراهی خود را نشان دادند. تصور برخی این بود که نارضایتی‌های موجود می‌تواند به پایان یافتن این مسیر منجر شود، اما با درایت رهبر شهید، اعتماد ایشان به مردم و همراهی ملت، این محاسبات محقق نشد.

مراسم تشییع، آزمونی دیگر برای قدرشناسی مردم

رئیس پژوهشگاه رویان با بیان اینکه مراسم تشییع رهبر شهید نیز یکی دیگر از آزمون‌های مهم ملت ایران است، اظهار داشت: مردم ایران همواره نشان داده‌اند که قدردان خدمتگزاران صادق خود هستند و اطمینان دارم این مراسم نیز با حضور گسترده و باشکوه مردم و با همان روحیه قدرشناسی برگزار خواهد شد.

وی گفت: یقین دارم مردم با همان دوراندیشی و شناختی که در طول سال‌های گذشته از خود نشان داده‌اند، رهبر شهید را با عزت و سربلندی بدرقه خواهند کرد و این حضور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای کشور خواهد بود.

بهترین پاسخ به اعتماد مردم، حل مشکلات آنان است

شاهوردی در پایان تأکید کرد: امیدوارم در کنار این سرمایه بزرگ اجتماعی، با تدبیر مسئولان بتوانیم به مطالبات و مشکلات مردم نیز بیش از گذشته رسیدگی کنیم؛ چرا که بهترین پاسخ به اعتماد، همراهی و حضور مردم، تلاش برای رفع چالش‌ها، بهبود معیشت، ایجاد اشتغال و حل مسائل آنان است.