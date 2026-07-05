پخش زنده
امروز: -
جانشین پلیس راه فراجا، از ترافیک سنگین در برخی ورودیهای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی،جانشین پلیس راه فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: ترافیک در محور چالوس محدوده سیاهبیشه و محور هراز محدوده سهراهی چلاو در هر دو مسیر رفت و برگشت سنگین است.
وی افزود: در ورودیهای پایتخت، محور قدیم بومهن-تهران در محدوده جاجرود و آزادراه قم-تهران در حدفاصل قیصرآباد تا شکرآباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.
جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت نیمه سنگین است.
سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی تصریح کرد: تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این محورها بدون مشکل ناشی از شرایط آبوهوایی در جریان است.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله رانندگی کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مورد نظر را بررسی کنند.