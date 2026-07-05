سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابرکوه از استقبال شهروندان از طرح پزشک خانواده خبر داد و گفت: از زمان آغاز رسمی اجرای این طرح، تاکنون بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر پزشک خانواده خود را انتخاب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، وطن‌چیان اظهار کرد: اجرای رسمی طرح پزشک خانواده از نخستین روز تیرماه در شهرستان ابرکوه آغاز شده و تاکنون از میان ۹ پزشک فعال در طرح، ظرفیت ثبت‌نام یکی از پزشکان به طور کامل تکمیل شده و همچنان امکان ثبت‌نام نزد هشت پزشک دیگر وجود دارد.

وی از شهروندان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به انتخاب پزشک خانواده اقدام کنند و افزود: همه افرادی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت هستند، می‌توانند با ثبت‌نام در این طرح از خدمات پزشک خانواده بهره‌مند شوند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان ابرکوه با اشاره به خدمات پیش‌بینی شده در سطح نخست ارائه خدمات گفت: چهار ویزیت پزشک خانواده برای همه افراد به صورت رایگان انجام می‌شود و بیماران صعب‌العلاج، مادران باردار و مبتلایان به بیماری‌های مزمن نیز خدمات رایگان دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در سطح دوم خدمات نیز هزینه‌های درمان سرپایی بیماران کاهش یافته و حدود ۵۰ درصد کمتر خواهد شد. همچنین در صورت نیاز به بستری، خدمات درمانی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وطن‌چیان یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح را تسهیل دسترسی بیماران به پزشکان متخصص عنوان کرد و گفت: از این پس در صورتی که پزشک خانواده تشخیص دهد بیمار نیاز به مراجعه به متخصص دارد، نوبت مراجعه همان‌جا توسط پزشک خانواده برای بیمار دریافت می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری شهروندان برای اخذ نوبت از مراکز تخصصی نخواهد بود.