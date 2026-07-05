به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محسن هژبریان بیان کرد: این میزان کالای اساسی جدای از سهمیه تخصیصی ویژه ایام محرم و صفر است، که بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده در ماه‌های عزاداری اباعبدالله الحسین نیز توزیع کالای اساسی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این ایام نیز ۱۵۳ تن برنج، ۲۱۲ تن شکر، ۱۵۰ تن روغن مایع و ۴۴ تن مرغ منجمد برای استان بوشهر در نظر گرفته شده است.

معاون جهاد کشاورزی استان با اشاره به وضعیت تامین کالا‌های اساسی گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین گندم، برنج و سایر کالا‌های اساسی وجود ندارد و روند واردات کالا‌ها به‌طور مستمر در حال انجام است.

هژبریان افزود: حتی در دورانی که امکان واردات دریایی محدود بود، تامین کالا‌ها از مسیر‌های جایگزین از جمله مرز زمینی پاکستان و استان‌های شمالی کشور به‌خوبی مدیریت شد.

وی درباره پیش‌بینی وضعیت قیمت‌ها در ماه‌های آینده بیان کرد: افزایش قیمت کالا‌ها صرفاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و تحت تأثیر عوامل کلانی همچون نرخ ارز (در بحث واردات برنج)، هزینه‌های حمل و تولید و سایر نهاده‌ها قرار دارد. با این حال، اگر وضعیت بازار به همین روال پیش برود، امیدواریم شاهد افزایش قیمتی نباشیم، هرچند شرایط اقتصادی کلان همواره با عدم قطعیت‌هایی همراه است.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان گفت: مهم‌ترین چالش فعلی، مسئله افزایش قیمت‌ها است، اما در حوزه تامین و عرضه کالا، کمبودی وجود ندارد و تمامی نیاز‌های استان به نحو مطلوب مدیریت می‌شود.