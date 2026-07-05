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مصلی تهران میعادگاه تجمعات شبانه مردم

مردم غیور پایتخت این شب‌ها در تجمعات خود با دلی پر از اندوه به سوی مصلی تهران حرکت می‌کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۴- ۱۰:۱۶
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، مصلی تهران ، رهبر شهید
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