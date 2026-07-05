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مدیرکل حج و زیارت مازندران از ثبتنام بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ نفر در سامانه سماح خبر داد و از متقاضیان سفر اربعین خواست هرچه سریعتر ثبتنام خود را تکمیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل حج و زیارت مازندران از ادامه ثبتنام متقاضیان سفر اربعین حسینی در سامانه سماح خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ نفر از زائران استان در این سامانه ثبتنام کردهاند.
عباس اسماعیلی اظهار کرد: سامانه سماح از ۹ تیرماه برای ثبتنام زائران اربعین فعال شده است و سازمان حج و زیارت از متقاضیان خواسته است برای برنامهریزی دقیق در حوزه حملونقل، اسکان، تدارکات و خدمات مرزی، هرچه سریعتر نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.
وی افزود: متقاضیان باید پیش از ورود به سامانه، اطلاعات سفر خود شامل تاریخ حرکت، مرز مورد نظر و نوع وسیله نقلیه را مشخص کنند تا فرآیند ثبتنام با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
مدیرکل حج و زیارت مازندران با اشاره به طراحی نرمافزار «همیار اربعین» گفت: این برنامه امکان دسترسی به موقعیت اماکن زیارتی، مراکز خدماتی و آدرس موکبها را فراهم میکند. همچنین قابلیت ثبت و پیگیری اشیای گمشده و یافتن افراد مفقودشده نیز در این نرمافزار پیشبینی شده است.
اسماعیلی افزود: ۵۰ مدیر دفتر زیارتی و راهنمای عتبات عالیات با دانش تخصصی در حوزه اماکن زیارتی، در شهرهای مختلف مستقر خواهند شد. این راهنمایان با پوشش آبیرنگ، وظیفه راهنمایی زائران و نظارت بر روند ارائه خدمات را بر عهده دارند.
وی از متقاضیان سفر اربعین خواست با مراجعه به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نسبت به ثبتنام و تکمیل اطلاعات سفر خود اقدام کنند.