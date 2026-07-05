به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی بازگشا سخنگو و مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، درباره روند انتخاب سرمربی فصل آینده اظهار داشت: باشگاه پرسپولیس در چارچوب برنامه‌ریزی‌های خود، روند بررسی و انتخاب سرمربی فصل آینده را با دقت و حساسیت ویژه دنبال می‌کند. در این مسیر، تمامی گزینه‌ها بر اساس معیار‌های فنی، مدیریتی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا بهترین تصمیم برای آینده تیم اتخاذ شود.

وی افزود: در روز‌های اخیر، درباره روند مذاکرات با آقای دراگان اسکوچیچ، برخی اظهارنظر‌ها و تحلیل‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح شده که بخشی از آنها خارج از چارچوب رسمی باشگاه بوده است. بدیهی است مرجع رسمی اطلاع‌رسانی در این خصوص، صرفاً باشگاه پرسپولیس است و مبنای قضاوت باید اخبار منتشرشده از سوی منابع رسمی باشد.

سخنگوی باشگاه ادامه داد: باشگاه پرسپولیس همواره بر حفظ محرمانگی و پیشبرد مذاکرات در بستر حرفه‌ای تأکید داشته است، اما هیچ چیز بالاتر از شفافیت برای ارائه به صاحبان واقعی باشگاه که هواداران هستند ارزشمند نیست. اگر هم اکنون اطلاعاتی مطرح می‌کنیم به خاطر صحبت‌های غیر واقعی است که در فضای مجازی درباره روند مذاکره با ایشان مطرح شده است.

بازگشا در ادامه خاطرنشان کرد: در جریان مذاکرات، تفاوت‌هایی در برخی انتظارات و شرایط مطرح‌شده وجود داشت که در نهایت نیازمند بررسی دقیق‌تر باشگاه بود. طبیعی است که باشگاه پرسپولیس در تصمیم‌گیری‌های خود، همواره منافع فنی، اقتصادی و ساختاری مجموعه را در اولویت قرار می‌دهد.

وی افزود: باشگاه پرسپولیس ضمن احترام کامل به شخصیت حرفه‌ای و سوابق آقای اسکوچیچ، میان جایگاه ایشان و روند مذاکرات تفکیک قائل است و هرگونه تحلیل باید با رعایت این تفکیک صورت گیرد.