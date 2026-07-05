به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ریحانه کرامتی، شاعر، در آیین آخرین دیدار در مصلای تهران، سروده هایش را خواند. آیین «آخرین دیدار» از بامداد شنبه ۱۳ تیر در مصلای تهران آغاز شده است و تا شامگاه یکشنبه ۱۴ تیر ادامه خواهد داشت.



با عشق وجنون و خون هم آواز شدی

در آن همه امتحان سرافراز شدی

جانی به تن بی رمق ما دادی

رفتی و تمام نه، که آغاز شدی

...

چندی است که حال و روز دنیا خوش نیست

امروز پر از غم است و فردا خوش نیست

آقا ! تو رسیدی به شهادت، به بهشت

صد شکر که حال تو چو ما ناخوش نیست

...

هم در دل جنگ و هم به سوگ پدریم

با وحدت از این معرکه هم میگذریم

یک سر به خیابان زده ای این شب ها؟

از آنچه که فکر میکنی بیشتریم

....

از بردن نام تو دهان،خوش بو شد

پرواز که کردی آسمان خوش بو شد

تو شیشه ی عطری که شکستی، اما

از رایحه ی خوشت، جهان، خوش بو شد

...

بستند به آستان پاک تو دخیل

آن دسته که پاکباز بودند و اصیل

ای مرگ قشنگ! ای شهادت! چه کنم؟

کوتاهی دست من و خرمای نخیل



