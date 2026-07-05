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رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با توزیع ۱۸۰ هزار اصله نهال، باغات استان ۸۰۰ هکتار توسعه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نامدار صیادی با اعلام این خبر افزود: امسال در راستای رعایت الگوی کشت، ۱۸۰ هزار اصله نهال در بخشهای دولتی و غیردولتی میان کشاورزان و باغداران توزیع شد.
وی ادامه داد: این نهالها شامل انواع نهالهای هستهدار، دانهدار و خشکبار بوده که تاکنون در سطح ۷۴۵ هکتار از اراضی استان کشت شدهاند و در نتیجه آن، ۷۴۵ هکتار به اراضی باغی استان اضافه شده است.
این مسئول اضافه کرد: علاوه بر این، ۵۶۰۰ اصله نهال مرغوب و اقتصادی گردو نیز در سطح ۴۸ هکتار از اراضی استان توسعه یافته که نقش مهمی در افزایش بهرهوری و توسعه باغات اقتصادی استان خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: در مجموع، با اجرای این طرحها، حدود ۸۰۰ هکتار توسعه باغات در سطح استان محقق شده است.
صیادی در پایان گفت: توسعه باغات بر پایه ارقام اقتصادی و سازگار با شرایط اقلیمی، علاوه بر افزایش تولید، میتواند به بهبود درآمد باغداران و رونق بخش کشاورزی استان کمک کند.