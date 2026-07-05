به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نامدار صیادی با اعلام این خبر افزود: امسال در راستای رعایت الگوی کشت، ۱۸۰ هزار اصله نهال در بخش‌های دولتی و غیردولتی میان کشاورزان و باغداران توزیع شد.

وی ادامه داد: این نهال‌ها شامل انواع نهال‌های هسته‌دار، دانه‌دار و خشکبار بوده که تاکنون در سطح ۷۴۵ هکتار از اراضی استان کشت شده‌اند و در نتیجه آن، ۷۴۵ هکتار به اراضی باغی استان اضافه شده است.

این مسئول اضافه کرد: علاوه بر این، ۵۶۰۰ اصله نهال مرغوب و اقتصادی گردو نیز در سطح ۴۸ هکتار از اراضی استان توسعه یافته که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و توسعه باغات اقتصادی استان خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: در مجموع، با اجرای این طرح‌ها، حدود ۸۰۰ هکتار توسعه باغات در سطح استان محقق شده است.

صیادی در پایان گفت: توسعه باغات بر پایه ارقام اقتصادی و سازگار با شرایط اقلیمی، علاوه بر افزایش تولید، می‌تواند به بهبود درآمد باغداران و رونق بخش کشاورزی استان کمک کند.