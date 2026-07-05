به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌ها علاوه بر افزایش ابر به تدریج از عصر امروز و به ویژه برای روز‌های دوشنبه و سه شنبه وزش باد‌های شدید همراه با گرد و خاک و در مناطق مستعد کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا قابل پیش بینی است.

زارعی افزود: در مرز شرقی استان طوفان گرد و خاک و احتمال بروز خسارت هم دور از انتظار نیست و این وضعیت تا پایان هفته ادامه دارد.

وی گفت: به لحاظ دمایی ادامه روند افزایشی دمای هوا را در ۲۴ ساعت آینده پیش بینی می‌کنیم.

کارشناس هواشناسی افزود: همچنین هشدار سطح زرد در استان صادر شده که در مرز شرقی این هشدار در سطح نارنجی است.

زارعی گفت: در این هشدار به اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلو‌های تبلیغاتی، پوشش گلخانه‌ها، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در ساعات آلودگی در فضای باز و در صورت قرار گرفتن در فضای باز استفاده از ماسک، احتیاط در تردد‌های بین شهری، خودداری از توقف خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه کاره و احتیاط در فعالیت‌های عمرانی توصیه شده است.

وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه و قهستان مشترکا با حداقل دمای ۱۷ درجه سلسیوس خنک ترین و دهسلم و بندان با حداکثر دمای ۴۵ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۳ و ۳۸ درجه ثبت شد.