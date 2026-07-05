۱۰ تانکر سیار و ۳۹ مخزن ثابت آبرسانی از اصفهان برای خدمت‌رسانی به زائران در مراسم تشییع قائد شهید امت به شهر‌های تهران، مشهد و قم اعزام شدند.

به تهران، مشهد و قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، چهار تانکر ۶ هزار لیتری و شش تانکر ۱۰ هزار لیتری برای تأمین بخشی از آب آشامیدنی مورد نیاز مراسم به شهر تهران برای استقرار در مصلای امام خمینی (ره) و مسیر بدرقه اعزام شده است.

همچنین ۲۹ مخزن ثابت ۵ هزار لیتری برای استقرار در مسیر بدرقه در مشهد مقدس و ۱۰ مخزن ثابت ۵ هزار لیتری دیگر نیز برای خدمت‌رسانی در شهر مقدس قم ارسال شده است.

در بخش نظارت بر کیفیت آب نیز کارشناسان مرکز نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب آبفای استان اصفهان همراه یک دستگاه خودروی ون آزمایشگاه سیار به شهر قم اعزام می‌شوند تا ضمن پایش مستمر کیفیت آب شرب، خدمات آزمایشگاهی و نظارتی لازم را در طول برگزاری مراسم ارائه کنند.