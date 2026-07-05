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هتلهای خراسان جنوبی با تخفیف۵۰ تا ۶۰ درصدی از زائران غیر بومی مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب پذیرایی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: هتلها و اقامتگاههای بومگردی استان با ارائه تخفیف ۵۰ تا ۶۰ درصدی آماده اسکان و پذیرایی از زائران خارجی هستند.
سید احمد برآبادی در جلسه کمیته استقبال از اتباع و مسافران خارجی ستاد استقبال از شرکتکنندگان مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: خراسان جنوبی آمادگی کامل برای استقبال و پذیرایی از مسافران و زائرانی را دارد که برای حضور در مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیتالله شهید امام خامنهای (ره)، از مسیر این استان عبور میکنند.
وی با اشاره به پیشبینی تمهیدات لازم برای خدمترسانی به اتباع و مسافران خارجی افزود: در طول مسیر تردد این زائران، چندین موکب و پنج پایگاه شبانهروزی برای ارائه خدمات و پذیرایی مستقر شدهاند تا خدمات مورد نیاز به این زائران ارائه شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: با هماهنگی انجامشده با انجمن هتل داران و انجمن اقامتگاههای بومگردی استان، برنامهریزی لازم برای اسکان مسافران خارجی صورت گرفته و مدیران این مراکز اقامتی با ارائه تخفیف ۵۰ تا ۶۰ درصدی، خدمات اقامت و پذیرایی از زائران خارجی ورودی به استان را بر عهده خواهند داشت.
برآبادی افزود: تمامی تاسیسات گردشگری استان در زمینه خدمترسانی، اسکان و پذیرایی از میهمانان خارجی شرکتکننده در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آمادگی کامل دارند.
وی با اشاره به ظرفیت مراکز اقامتی استان گفت: اکنون ۱۶۱ واحد اقامتی شامل هتل، مهمانپذیر، اقامتگاه بومگردی، خانهمسافر، مجتمع آبدرمانی و اردوگاه در خراسان جنوبی فعال است که در مجموع ظرفیت اسکان بیش از پنج هزار و ۷۲ نفر را دارند و در ایام برگزاری مراسم، آماده ارائه خدمات به زائران و مسافران خواهند بود.