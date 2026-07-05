به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر مجتمع‌های میان راهی امام رضا (ع) گفت: با پیش‌بینی حضور میلیونی زائران در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، برنامه‌ریزی برای میزبانی و برپایی مواکب پذیرایی در ۱۵ مجتمع میان‌راهی در مسیر‌های رفت و برگشت زائران، با همکاری و مشارکت گسترده بخش‌های مختلف از جمله مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی صورت گرفته است.

صفرزاده، افزود : بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اوج حضور زائران در مسیر رفت، روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۶ و ۱۷ تیرماه) و در مسیر بازگشت نیز روز‌های جمعه و شنبه (۱۹ و ۲۰ تیرماه) پیش‌بینی می‌شود. با این حال، برخی کاروان‌های عزاداری از روز‌های گذشته حرکت خود را آغاز کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که روز گذشته ۱۵ دستگاه اتوبوس در قالب کاروان عزاداران رهبر شهید از استان کهگیلویه و بویراحمد، در مجتمع میان‌راهی اسلامیه توقف و از خدمات پذیرایی برخوردار شدند.

فضاآرایی و آماده‌سازی مجتمع‌ها متناسب با ایام سوگواری

صفرزاده یادآور شد: در راستای میزبانی شایسته از سوگواران رهبر شهید، فضاآرایی تمامی مجتمع‌های میان‌راهی متناسب با این ایام انجام شده است. بر این اساس، تابلو‌های معرفی و راهنما به‌روزرسانی شده، بنر‌های تسلیت در نقاط مختلف نصب گردیده و پرچم‌های سیاه در فضای مجتمع‌ها به اهتزاز درآمده است. این اقدامات ضمن تسهیل بهره‌مندی زائران از خدمات، حال و هوای مجتمع‌ها را کاملاً متناسب با عظمت این رویداد تاریخی و سوگ ملی تغییر داده است.

وی گفت: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات پایه شامل پذیرایی (چای، میان‌وعده و غذا‌های گرم)، اسکان اضطراری، سرویس‌های بهداشتی و خدمات درمانی اولیه در تمامی مجتمع‌های یادشده پیش‌بینی شده است.