معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع قائد شهید در این استان متکی بر توان و اراده مردم است، از آماده‌باش کامل ۲۱ کمیته تخصصی و برپایی هفت موکب مردمی در مسیر‌های منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، «مهدی مهرور» در حاشیه بازدید از ستاد استقبال از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در استان البرز با اشاره به فضای حاکم بر شهرستان کرج در روز‌های اخیر اظهار کرد: مردم کرج که طی بیش از ۱۲۰ شب گذشته با برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری برای رهبر شهید خود در خیابان‌ها حضور داشتند، اکنون با همان شور انقلابی برای میزبانی از زائرانی که از نقاط مختلف کشور قصد عزیمت به تهران را دارند، پای کار آمده‌اند.

فرماندار ویژه کرج با بیان اینکه خیرین و گروه‌های جهادی پیشگام در اقدامات پشتیبانی و تدارکاتی هستند، تصریح کرد: در برپایی هفت موکب در مسیر رفت به تهران از کمالشهر و آستان مقدس امامزاده طاهر (ع) تا مترو‌های گلشهر و محمدشهر و محور گرمدره و همچنین موکب اصناف، بیش از آنکه دستگاه‌های دولتی متولی باشند، گروه‌های مردمی، خیرین و احزاب سیاسی از زائران به نحوی شایسته پذیرایی می‌کنند.

آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی و ترافیک روان در محور‌ها

فرماندار کرج در ادامه به هماهنگی‌های صورت گرفته برای مدیریت این رویداد بزرگ اشاره کرد و گفت: با تشکیل ۲۱ کمیته تخصصی از ادارات شهرستان، تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، پلیس راهور، اورژانس، هلال‌احمر، آتش‌نشانی و دانشگاه علوم پزشکی در آماده‌باش کامل هستند.

مهرور خاطرنشان کرد: با تمهیدات ترافیکی اندیشیده شده و حضور فعال پلیس‌راه و راهداری در طول مسیر، زائران با آرامش و ایمنی در حال تردد هستند.

وی همچنین از پیش‌بینی تمام زیرساخت‌ها برای اسکان زائران خبر داد و گفت: مدارس، دانشگاهها، مساجد، حسینیه‌ها و فضا‌های ادارات برای پذیرش زائران مهیا شده است تا در صورت افزایش حجم جمعیت، هیچ‌گونه دغدغه‌ای برای استراحت و اسکان وجود نداشته باشد.

فرماندار کرج، همدلی و هم‌افزایی مردم و دستگاه‌های اجرایی را نماد تجدید میثاق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد این خدمت‌رسانی به بهترین نحو به جهانیان نشان داده شود.