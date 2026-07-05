به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: با توجه به بررسی نقشه‌ها، دمای هوا تا اواخر هفته نوسان دارد.

وی افزود: از امروز تا روز سه‌شنبه افزایش دما حدوداً ۲ تا ۳ درجه مورد انتظار است، اما طی اواخر هفته کاهش نسبی دما را پیش‌بینی می‌کنیم.

رستمی گفت: طی هفته جاری، همچنان در نواحی مرزی استان وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال بروز غبار و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود خواهد داشت.