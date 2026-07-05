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دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی در عرصه حکمرانی گفت: در منظومه فکری رهبر شهید، علم و سیاست از یکدیگر جدا نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه با تبیین مفهوم حکمرانی حکمتبنیان، تأکید کرد که تجربه حکمرانی امامین انقلاب اسلامی، بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، نمونهای عملی از پیوند میان فقه، حکمت و مدیریت کشور است؛ الگویی که میتواند مبنای سیاستگذاری و حل مسائل کشور قرار گیرد.
وی با اذعان به اینکه حکمرانی صرفاً اداره امور نیست، اظهار داشت: حکمرانی فرآیندی برای حل مسئله و تغییر وضع موجود به وضعیت مطلوب است و از سیاستگذاری آغاز میشود، سپس به تنظیمگری، راهبری، اجرا و در نهایت نظارت و ارزیابی میرسد.
خسروپناه با بیان اینکه حکمرانی بدون حکمت امکان تحقق ندارد، افزود: حکمت بر سه پایه عقلانیت، فضیلت و خدمت استوار است و همه مراحل حکمرانی باید بر همین سه مؤلفه استوار باشند تا بتوانند به حل مسائل جامعه منجر شوند.
وی توضیح داد: سیاستهای کلی نظام، با هدایت و راهبری ایشان تدوین و ابلاغ میشد و در حوزههای مختلف از جمله آموزش، علم، فناوری و فرهنگ، ابتدا خطوط کلان و سیاستهای راهبردی ترسیم میشد و سپس تدوین اسناد اجرایی به نهادهای مسئول واگذار میشد.
خسروپناه افزود: رهبر شهید علاوه بر تعیین سیاستهای کلان، بر اجرای آنها نیز نظارت داشتند و مسیر تحقق اسناد بالادستی را راهبری میکردند؛ موضوعی که نشان میدهد حکمرانی در نگاه ایشان صرفاً به صدور توصیه محدود نبود.
از مبانی نظری تا حل مسائل کشور
وی با بیان اینکه در منظومه فکری رهبر شهید، علم و سیاست از یکدیگر جدا نیستند، گفت: تولید علم زمانی ارزشمند است که بتواند گرهی از مشکلات جامعه باز کند و در خدمت رفع نیازهای کشور قرار گیرد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: حکمرانی مطلوب زمانی شکل میگیرد که سیاستگذاری، قانونگذاری، ساختارسازی و اجرا همگی بر پایه عقلانیت، فضیلت و خدمت به مردم انجام شود.
خسروپناه با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی در حوزه حکمرانی اظهار داشت: امام خمینی (ره) با تکیه بر مبانی فقهی، ساختارهای مهمی را در کشور پایهگذاری کردند و رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز این مسیر را با طراحی سیاستهای کلان، راهبری اجرای اسناد و هدایت دستگاهها ادامه دادند.
وی افزود: بررسی تجربه حکمرانی امامین انقلاب نشان میدهد که از مرحله تبیین مبانی نظری تا سیاستگذاری، راهبری و نظارت، یک منظومه منسجم در اداره کشور شکل گرفته است و این تجربه باید استخراج و به عنوان یک الگوی بومی مورد استفاده قرار گیرد.
حکمرانی نیازمند پیوند فقه، اخلاق و مدیریت است
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه فقه به تنهایی برای اداره جامعه کافی نیست، گفت: ظرفیتهای فقه و اخلاق باید در قالب سیاستگذاری، تنظیمگری و طراحی ساختارهای اجرایی به کار گرفته شوند تا امکان حل مسائل کشور فراهم شود.
وی تصریح کرد: یکی از ضرورتهای امروز، احیای میراث علمی گذشته در کنار بهرهگیری از دستاوردهای جدید حکمرانی است تا بتوان میان حکمت اسلامی و نیازهای روز جامعه پیوندی مؤثر برقرار کرد.
خسروپناه با اشاره به تفاوت مبانی حکمرانی اسلامی و الگوهای رایج غربی خاطرنشان کرد: حکمرانی در اندیشه اسلامی بر عقلانیت، فضیلت، خدمت به مردم و هدایت الهی استوار است و همین مبانی، آن را از الگوهای صرفاً سکولار و مبتنی بر منافع مادی متمایز میکند.