به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران گفت: برنامه جامع مراسم عزاداری و وداع با پیک مطهر مقام معظم رهبری در مازندران، با محوریت برگزاری مراسم در تمامی مساجد، حسینیه‌ها و میادین اصلی استان تدوین شد.

حجت‌الاسلام اصغری افزود: مراسم محوری اول دوشنبه ۱۵ تیرهمزمان با نماز ظهر در مصلی‌ها ومساجدوبقاع متبرکه برگزار می‌شود و ۱۸ تیر همزمان با مراسم تدفین در مشهد نماز لیله الدفن در اجتماعات برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه پس از مراسم تدفین، مراسم سوم برنامه‌های عزاداری گسترده در سراسر استان برگزار می‌شود تصریح کرد: توجه به مسیر حرکت زائران و شرکت‌کنندگان به سمت مزار مطهر، تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی و تسهیل تردد عزیزان در مسیر‌های درون استان و مسیر‌های ترانزیتی فراهم شده است. دستگاه‌های اجرایی استان موظف شده‌اند با ایجاد بستر‌های مناسب، ضمن مدیریت مسیرها، میزبانی شایسته از زائران و همراهان را در طول مسیر‌های اصلی و نقاط میانی انجام دهند.