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بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، داروخانههای کشور در ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان غذا و دارو اعلام کرد: همزمان بابرگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با ابلاغ دستورالعملهای لازم، داروخانههای تحت پوشش را موظف به تداوم فعالیت و ارائه خدمات دارویی مطلوب به مردم کردهاند.
بر اساس این هماهنگی ها، داروخانههای تحت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی در روزهای ۱۳ تا ۱۶ تیرماه با آمادگی کامل به ارائه خدمات دارویی ادامه خواهند داد تا دسترسی مردم به دارو و اقلام سلامت محور بدون وقفه برقرار باشد.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور به صورت مستمر بر فعالیت داروخانه ها، وضعیت تأمین و توزیع دارو و پاسخگویی به نیازهای دارویی مردم نظارت دارند و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای تأمین اقلام مورد نیاز انجام خواهد شد.
بنابر این گزارش، همه ظرفیتهای شبکه دارویی کشور برای حفظ پایداری خدمات و تأمین نیازهای دارویی مردم در ایام برگزاری مراسم در آمادگی کامل قرار دارد.