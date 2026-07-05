اجتماع بزرگ دانش آموزان دختر همراه با مادرانشان همزمان با تشییع رهبر و پدر شهید امت در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اجتماع بزرگ دانش آموزان دختر با عنوان باید برخاست در مصلی امام خمینی رحمه الله علیه یاسوج برگزار شد. این آیین با اجرای سرودهای حماسی، باید برخاست، رهبر شهیدم و سرودهای ایران برگزار شد. مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم گفت: این پویش با هدف تجدید میثاق با رهبر شهید، اعلام بیعت با رهبری جدید و تأکید بر ادامه راه و آرمانهای رهبر شهید برگزار شده است. رضایی افزود: آموزش و پرورش در کنار آموزش مباحث علمی، وظیفه دارد مفاهیم اخلاقی، هویت ملی و وطندوستی را نیز به دانشآموزان آموزش دهد تا نسل آینده با مسئولیتپذیری و آگاهی در مسیر پیشرفت کشور گام بردارد. وی با اشاره به برگزاری این برنامه در نقاط مختلف استان گفت: همزمان با یاسوج، پویش باید برخاست با حضور دانشآموزان در دیگر شهرستانهای استان نیز برگزار شد.
دختران یاسوج برخاستند؛ به احترام آقای شهید ایران دختران یاسوج برخاستند؛ به احترام آقای شهید ایران دختران یاسوج برخاستند؛ به احترام آقای شهید ایران دختران یاسوج برخاستند؛ به احترام آقای شهید ایران دختران یاسوج برخاستند؛ به احترام آقای شهید ایران دختران یاسوج برخاستند؛ به احترام آقای شهید ایران دختران یاسوج برخاستند؛ به احترام آقای شهید ایران دختران یاسوج برخاستند؛ به احترام آقای شهید ایران دختران یاسوج برخاستند؛ به احترام آقای شهید ایران دختران یاسوج برخاستند؛ به احترام آقای شهید ایران