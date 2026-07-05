به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اجتماع بزرگ دانش آموزان دختر با عنوان باید برخاست در مصلی امام خمینی رحمه الله علیه یاسوج برگزار شد.

این آیین با اجرای سرود‌های حماسی، باید برخاست، رهبر شهیدم و سرود‌های ایران برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم گفت: این پویش با هدف تجدید میثاق با رهبر شهید، اعلام بیعت با رهبری جدید و تأکید بر ادامه راه و آرمان‌های رهبر شهید برگزار شده است.

رضایی افزود: آموزش و پرورش در کنار آموزش مباحث علمی، وظیفه دارد مفاهیم اخلاقی، هویت ملی و وطن‌دوستی را نیز به دانش‌آموزان آموزش دهد تا نسل آینده با مسئولیت‌پذیری و آگاهی در مسیر پیشرفت کشور گام بردارد.

وی با اشاره به برگزاری این برنامه در نقاط مختلف استان گفت: همزمان با یاسوج، پویش باید برخاست با حضور دانش‌آموزان در دیگر شهرستان‌های استان نیز برگزار شد.

