رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور، با اشاره به جایگاه این دانشگاه در نظام آموزش عالی کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳۶ هزار دانشجو در نزدیک به ۵۰۰ مرکز آموزش علمی‌کاربردی سراسر کشور مشغول تحصیل هستند که سهم استان البرز از این ظرفیت، هشت هزار دانشجو در ۱۲ مرکز آموزشی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، نشست هم‌اندیشی رؤسای مراکز آموزش علمی‌کاربردی استان البرز با حضور علی‌اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور، عباس ظریفی، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان البرز و جمعی از رؤسای مراکز آموزشی برگزار شد.

عباس ظریفی، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان البرز، با اشاره به ظرفیت‌های این دانشگاه در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ مرکز آموزش علمی‌کاربردی در استان البرز فعالیت می‌کنند که حدود ۶۰ درصد آنها در حوزه صنعت و ۴۰ درصد در حوزه خدمات اجتماعی و فرهنگ فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه حدود هشت هزار دانشجو در مراکز علمی‌کاربردی استان مشغول به تحصیل هستند، افزود: بخش قابل توجهی از دانشجویان این دانشگاه هم‌اکنون شاغل هستند و سایر دانشجویان نیز به واسطه آموزش‌های مهارتی و کاربردی، پس از پایان دوره تحصیل توانایی ایجاد کسب‌وکار یا ورود مستقیم به بازار کار و صنایع را خواهند داشت.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان البرز، آموزش‌های مهارت‌محور را مهم‌ترین مزیت این دانشگاه دانست و گفت: هدف اصلی ما این است که دانشجو همزمان با تحصیل، مهارت لازم برای ورود به بازار کار را کسب کرده و آینده شغلی خود را تضمین کند.

ظریفی همچنین با اشاره به کمبود مراکز تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر در استان البرز تصریح کرد: یکی از برنامه‌های دانشگاه، توسعه مراکز آموزشی در حوزه خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر است تا بتوان از تمامی ظرفیت‌های استان در مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص بهره‌برداری کرد.

وی با تأکید بر اینکه مراکز علمی‌کاربردی عمدتاً در بطن صنایع و مراکز خدماتی فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: حضور این مراکز در حوزه‌هایی نظیر صنایع خودرو، صنایع غذایی، ساختمان، فرهنگ، هنر، ورزش و سایر بخش‌های تخصصی، موجب شده دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در میان دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رتبه نخست اشتغال دانش‌آموختگان را کسب کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور، هدف از برگزاری این نشست را هم‌اندیشی، هم‌افزایی، شناسایی نیاز‌های جدید بازار کار و تبیین سیاست‌های آینده دانشگاه عنوان کرد و افزود: توسعه رشته‌های متناسب با نیاز صنایع، ایجاد مراکز جدید، تدوین سرفصل‌های آموزشی برای مشاغل نوظهور و افزایش جذب دانشجو از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دستور کار دانشگاه قرار دارد.