به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ یدلله سلیمانی با اشاره به روند حرکت زائران از روز گذشته به سمت مصلی تهران گفت: بیش از ۵۰ هزار زائر از شهریار و روستاهاو شهر های اطراف برای شرکت در آیین تشییع و نماز امام شهید به سمت تهران حرکت کرده اند .

وی افزود: نزدیک به ۲۰۰ اتوبوس در قالب کاروان وظیفه جابجايي تعدادی از زائران را بر عهده دارند و تعداد زیادی از زائران نیز با خودروی شخصی به سمت تهران روانه شده اند .

زائران ولایتمدار شهریاری با حزن و اندوه فراوان برای مراسم وداع و تشییع قائد شهید انقلاب از شهرستان شهریار عازم مصلی تهران شدند تا ضمن تجدید بیعت با رهبر انقلاب اسلامی، وفاداری خود را نسبت به آرمانهای حق طلبانه و ظلم ستیزانه مقتدای خود، امام شهید امت، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای اعلام نمایند.