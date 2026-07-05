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فرمانده سپاه ناحیه شهریار از اعزام بیش از ۵۰ هزار زائر دلسوخته شهریاری توسط نزدیک به ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مصلی تهران برای شرکت در آیین وداع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ یدلله سلیمانی با اشاره به روند حرکت زائران از روز گذشته به سمت مصلی تهران گفت: بیش از ۵۰ هزار زائر از شهریار و روستاهاو شهر های اطراف برای شرکت در آیین تشییع و نماز امام شهید به سمت تهران حرکت کرده اند .
وی افزود: نزدیک به ۲۰۰ اتوبوس در قالب کاروان وظیفه جابجايي تعدادی از زائران را بر عهده دارند و تعداد زیادی از زائران نیز با خودروی شخصی به سمت تهران روانه شده اند .
زائران ولایتمدار شهریاری با حزن و اندوه فراوان برای مراسم وداع و تشییع قائد شهید انقلاب از شهرستان شهریار عازم مصلی تهران شدند تا ضمن تجدید بیعت با رهبر انقلاب اسلامی، وفاداری خود را نسبت به آرمانهای حق طلبانه و ظلم ستیزانه مقتدای خود، امام شهید امت، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای اعلام نمایند.