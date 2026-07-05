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معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از آمادگی کامل صنعت آب و فاضلاب برای تأمین پایدار آب شرب و خدمات بهداشتی در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در استانهای تهران، قم و مشهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ذوالفقار مهدیزاده با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات بدون وقفه در مسیرهای تشییع، مصلیها و محلهای تجمع انجام شده است، اظهار داشت: در مجموع ۵۵۰ دستگاه تانکر آبرسانی سیار و ثابت برای پشتیبانی از این مراسم پیشبینی شده که شامل ۳۰۰ دستگاه در استان تهران، ۱۰۰ دستگاه در استان قم (۵۰ دستگاه از داخل استان و ۵۰ دستگاه از سایر استانها) و ۱۵۰ دستگاه در شهر مشهد است.
مهدیزاده افزود: علاوه بر استقرار تانکرهای آبرسانی، تأمین آب مورد نیاز مواکب، آمادهسازی زیرساختهای ثابت آبرسانی و پشتیبانی از سرویسهای بهداشتی نیز در دستور کار شرکتهای آب و فاضلاب قرار گرفته تا خدماترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم بدون هیچگونه وقفه انجام شود.
معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کنترل کیفیت آب گفت: همزمان با نظارت مستمر شبکه بهداشت، شرکتهای آب و فاضلاب نیز با استقرار ۲۶ دستگاه آزمایشگاه سیار شامل ۱۰ دستگاه در تهران، ۶ دستگاه در قم و ۱۰ دستگاه در مشهد، کیفیت آب شرب را بهصورت شبانهروزی پایش خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بازدیدهای میدانی و ارزیابیهای انجامشده، زیرساختهای آب و فاضلاب در محلهای برگزاری مراسم از آمادگی مطلوب برخوردار است و پیشبینی میشود در حوزه تأمین آب شرب و خدمات پشتیبان، هیچگونه مشکلی ایجاد نشود.
مهدیزاده با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: این آمادگی، جلوهای از توان عملیاتی و روحیه خدمترسانی همکاران صنعت آب و فاضلاب است که با تأسی به مکتب سقای حضرت ابوالفضل (ع)، برای خدمت به مردم و زائران در این مراسم بزرگ به کار گرفته شده است.