به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، آب، یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید در بخش صنعت است و در شرایط کم‌آبی، مدیریت مصرف و بهره‌گیری از منابع جایگزین، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تداوم تولید و حفاظت از منابع طبیعی تبدیل شده است.

در همین راستا، پتروشیمی خراسان با اجرای طرح‌های نوین مدیریت مصرف آب، به یکی از نمونه‌های موفق استفاده بهینه از منابع آبی در بخش صنعت کشور تبدیل شده است.

این مجتمع صنعتی که سالانه حدود پنج میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند، با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه اختصاصی و انتقال پساب تصفیه‌شده شهر بجنورد، بخش قابل توجهی از نیاز آبی خود را از طریق آب بازیافتی تأمین می‌کند.

اجرای این طرح، علاوه بر کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، نقش مؤثری در حفظ سفره‌های آب، افزایش بهره‌وری مصرف آب و تحقق توسعه پایدار در بخش صنعت داشته است.

کارشناسان معتقدند استفاده از پساب تصفیه‌شده در صنایع، علاوه بر کاهش فشار بر منابع آب شیرین، راهکاری مؤثر برای سازگاری با کم‌آبی و تضمین استمرار تولید است. تجربه پتروشیمی خراسان نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در مدیریت هوشمند منابع آب، می‌تواند همزمان از محیط‌زیست صیانت کرده و نیاز صنایع به آب را به شکلی پایدار تأمین کند.