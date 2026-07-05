مدیر بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از ارائه ۱۲۰۰ ویزیت سرپایی به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهرداد دیانتی مدیر بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در حاشیه بیمارستان موقت واقع در مصلی امام خمینی با بیان اینکه این بیمارستان از صبح روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: بیمارستان تخصصی موقت دانشگاه علوم پزشکی ایران با ظرفیت ۱۰۰ تخت بستری و ۳۰ تخت رزرو در محل مصلی برپا شده و گروه‌های تخصصی شامل پزشکان طب اورژانس، قلب و جراحی به همراه تیم کامل درمانی در آن مستقر هستند.

وی افزود: از ساعت ۸ صبح شنبه تاکنون بیش از ۱۲۰۰ ویزیت سرپایی برای زائران انجام شده است.

مدیر بیمارستان تخصصی موقت دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره شایع‌ترین مشکلات مراجعه‌کنندگان اظهار کرد: به جز چند مورد ترومایی، عمده مراجعات مربوط به ضعف و بی‌حالی، گرمازدگی، کم‌آبی بدن، خستگی و مشکلات عضلانی ناشی از حضور در مراسم بوده است.

دیانتی با اشاره به علائم شایع بیماران گفت: بیشتر افراد با ضعف، بی‌حالی، تعریق شدید و تپش قلب مراجعه می‌کنند، البته تشخیص نهایی بر عهده پزشکان مستقر است، زیرا در برخی موارد، به‌ویژه در بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، علائم ناشی از گرما و کم‌آبی می‌تواند بیماری زمینه‌ای را تشدید کند؛ به همین دلیل تمامی بیماران به‌طور کامل ارزیابی می‌شوند.

وی ادامه داد: بخش زیادی از بیماران با سرم‌تراپی، مایع‌درمانی و مصرف محلول‌های خوراکی جبران کم‌آبی درمان می‌شوند و همچنین تعداد زیادی محلول خوراکی همراه تیم درمانی است تا میان افرادی که در مراحل اولیه گرمازدگی قرار دارند توزیع شود و از پیشرفت علائم جلوگیری شود.

مدیر مجتمع آموزشی، درمانی حضرت رسول اکرم (ص) با بیان اینکه تعداد اندکی بیمار کودک نیز به این مرکز مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: خدمات درمانی مورد نیاز این بیماران نیز بدون مشکل ارائه شده است.

دیانتی درباره فعالیت این مرکز درمانی گفت: این مجموعه پیش‌تر با عنوان «بیمارستان صحرایی» در مأموریت‌های مختلف از جمله مراسم مرقد امام خمینی (ره) و سایر رویداد‌ها خدمات ارائه می‌کرد، اما در این مراسم با عنوان «بیمارستان تخصصی موقت» فعالیت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: بیمارستان تخصصی موقت دانشگاه علوم پزشکی ایران تا پایان مراسم و تا زمانی که زائران در محل مصلی حضور داشته باشند، به ارائه خدمات درمانی ادامه خواهد داد.