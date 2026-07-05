برای رفاه حال شرکت کنندگان در مراسم وداع و بدرقه پیکر رهبر شهید محدودیت‌های عرضه سوخت در استان سمنان لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود گفت: به این ترتیب رانندگان می‌توانند در هر بار تراکنش ۲۵ لیتر بنزین با کارت شخصی دریافت کنند و تا ۳ بار سوخت گیری در روز مجاز است.

حسین عبدالی افزود: همچنین میزان سوخت گیری با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها هم ۳۵ لیتر شده است.

وی از شهروندان خواست از کارت شخصی خودشان برای سوخت گیری استفاده کنند تا ضمن شفافیت در میزان دریافت سوخت هزینه پرداختی آنها نیز کاهش یابد.

به گفته وی این روند تا بیستم تیر ادامه دارد.