برگزاری مراسـم بزرگداشــت قائـــد شـــهید امــت اسلامی در تبریز
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد:مراسـم بزرگداشــت قائـــد شـــهید امــت اسلامی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران مراسـم بزرگداشــت قائـــد شـــهید امــت اسلامی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح با تشکیل دستجات عزاداری از میدان ساعت به طرف صحن مصلی حضرت امام خمینی (ره) تبریز برگزار می شود.