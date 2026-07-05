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رئیس اداره حفاظت محیط قروه گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قروه موفق به زندهگیری و انتقال یک رأس میش وحشی آسیبدیده به مراکز درمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان؛ زارعی گفت: درپی گزارش یکی از همیاران محیط زیست مبنی بر مشاهده یک رأس میش مصدوم در مناطق آزاد این شهرستان، نیروهای یگان حفاظت بلافاصله به محل اعزام و گونه مذکور را جهت مداوا به دامپزشک منتقل کردند.
وی با اعلام اینکه این میش وحشی هماکنون تحت مراقبتهای ویژه و روند درمانی قرار دارد، از اقدام مسئولانه همیاران محیط زیست قدردانی کرد.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه جانور آسیبدیده، مراتب را سریعاً به اداره محیط زیست اطلاع دهند.