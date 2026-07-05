به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در مسیر حرکت زائران به سمت مشهد مقدس، موکب‌هایی با مشارکت خانواده جهاد کشاورزی برپا خواهد شد تا خدمات رفاهی و پذیرایی به زائران ارائه شود.

اسفندیاری افزود: همچنین موکب مرکزی خانواده کشاورزی استان خراسان جنوبی در مشهد مقدس مستقر خواهد شد و با ارائه خدمات پذیرایی، میزبان زائران و شرکت‌کنندگان در آیین باشکوه بدرقه رهبر شهید خواهد بود.