پخش زنده
امروز: -
جهادکشاورزی خراسان جنوبی با برپایی ۱۰ موکب برای خدمترسانی و پذیرایی از شرکتکنندگان در مراسم بدرقه رهبر شهید آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در مسیر حرکت زائران به سمت مشهد مقدس، موکبهایی با مشارکت خانواده جهاد کشاورزی برپا خواهد شد تا خدمات رفاهی و پذیرایی به زائران ارائه شود.
اسفندیاری افزود: همچنین موکب مرکزی خانواده کشاورزی استان خراسان جنوبی در مشهد مقدس مستقر خواهد شد و با ارائه خدمات پذیرایی، میزبان زائران و شرکتکنندگان در آیین باشکوه بدرقه رهبر شهید خواهد بود.