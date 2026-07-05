به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم حیدری؛ قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: چهارمین مرحله از پرداخت مطالبات ناشران حاضر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران روز پنجشنبه یازدهم تیرماه (۱۴۰۵) انجام شد.

وی ادامه داد: با پرداخت‌های انجام‌شده در این مرحله، مجموع مطالبات پرداخت‌شده به ناشران به حدود ۸۵ درصد رسیده است. تسویه باقیمانده مطالبات نیز پس از رفع اختلالات بانکی و تامین اعتبار یارانه، در دستور کار قرار دارد و در اسرع وقت انجام خواهد شد.

‎ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران اضافه کرد: متاسفانه مرحله چهارم پرداخت به دلیل اختلال در سیستم بانکی با تاخیر حدود دو هفته‌ای مواجه شد که تلاش کردیم تا با بررسی راهکار‌های مختلف پرداخت با سرعت انجام شود. ‎ پیش از این نیز در سه مرحله در تاریخ‌های چهارم، دوازدهم و هفدهم خردادماه، ٧٠ درصد از مطالبات ناشران پرداخت شده بود.

‎هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا چهارم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار شد.